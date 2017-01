Russland weist US-Bericht zu Hackerangriffen zurück

Russland ortet eine "Hexenjagd" - © APA (dpa)

Russland hat einen US-Geheimdienstbericht zurückgewiesen, der die Regierung in Moskau als Drahtzieherin der Hackerangriffe während der US-Wahl bezeichnet. Der Bericht sei unprofessionell und ohne Substanz, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. “Langsam machen sich Ermüdungserscheinungen bezüglich dieser Vorwürfe breit”, sagte er in einer Konferenzschaltung.