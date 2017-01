Russland verlängerte Snowdens Aufenthaltsgenehmigung

Snowden war im Sommer 2013 nach der Enthüllung geheimer Überwachung der Internet- und Telefonkommunikation durch US-Geheimdienste nach Russland ins Exil gegangen. 2014 erhielt er dann eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung, die in diesem Jahr erloschen wäre.

Am Dienstag hatte der scheidende US-Präsident Barack Obama der Wikileaks-Informantin Chelsea Manning in einer seiner letzten Amtshandlungen einen deutlichen Strafnachlass gewährt. Die Informantin, die als Mann unter dem Namen Bradley Manning bekannt geworden und wegen Spionage zu 35-jähriger Haft verurteilt worden war, sitzt seit sechs Jahren in Isolationshaft im Militärgefängnis in Fort Leavenworth im US-Staat Kansas ein. Nun wird sie am 17. Mai vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Snowden nicht auf Begnadigungsliste

Manning ist der bekannteste Name auf einer Liste von 64 Begnadigungen und 209 Straferlässen, die Obama zum Ende seiner am Freitag ablaufenden Amtszeit gewährte. Snowden, über dessen Begnadigung ebenfalls spekuliert worden war, steht nicht darauf. Manning hatte sich im Gegensatz zu Snowden an den US-Präsidenten gewandt und um ihre frühzeitige Entlassung gebeten.

Im Gegensatz zu der von einem Militärgericht verurteilten und geständigen Manning sei Snowden “in die Arme eines Gegners geflohen” und habe “Zuflucht in einem Land gefunden, das erst vor kurzem gezielt versucht hat, unsere Demokratie zu schwächen”, sagte Obamas Sprecher Josh Earnest im Hinblick auf mutmaßlich russische Hackerattacken im US-Wahlkampf. Snowdens Taten seien “viel schwerwiegender und gefährlicher”.

Snowden hatte Manning zu dem Straferlass gratuliert und im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben: “In fünf Monaten wirst du frei sein. Danke für alles, was du für alle getan hast.”

(APA/ag.)