Russland und Finnland erste WM-Halbfinalisten

Russland und Finnland sind die ersten Halbfinalisten der Eishockey-WM in Köln und Paris. Die Russen besiegten in Frankreichs Hauptstadt Tschechien 3:0. Die Treffer der “Sbornaja” erzielten die NHL-Legionäre Dmitri Orlow (9.), Nikita Kutscherow (14./PP) und Artemi Panarin (54.). Die Finnen gewannen indes in Köln dank Toren von Mikko Rantanen (22.) und Joonas Kemppainen (47.) 2:0 gegen die USA.