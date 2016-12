Russland, Türkei und Iran wollen “erweiterte” Waffenruhe für Syrien

Neue Syrien-Gespräche in Kasachstan vereinbart. - © AP

Russland, die Türkei und der Iran haben sich auf eine gemeinsame Initiative zur Lösung des Syrien-Konflikts verständigt. Es werde eine “erweiterte” Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland angestrebt, heißt es in einer am Dienstag in Moskau von den Außenministern der drei Staaten vereinbarten Erklärung. Demnach soll es neue Syrien-Gespräche in Kasachstan geben.