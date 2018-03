Russland trauert nach Kaufhausbrand in Kemerowo

In Russland hat am Mittwoch ein nationaler Trauertag für die Opfer der Brandtragödie in einem sibirischen Einkaufszentrum stattgefunden. Landesweit wehten Fahnen auf halbmast, Unterhaltungsereignisse wurden abgesagt. Im Oberhaus der russischen Duma erschienen die Senatoren schwarzgekleidet und gedachten zu Beginn der Sitzung der Opfer von Kemerowo.

Amtlichen Angaben zufolge kamen bei dem Feuer am Sonntag 64 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Kinder. In der Region gab es am Mittwoch die ersten Begräbnisse – 27 Tote wurden nach Angaben des regionalen Notfallministers Alexander Mamontow bis dahin identifiziert. Unter den Beerdigten war laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti die 57-jährige Nadeschda Agarkowa, die zusammen mit ihrem achtjährigen Enkel Konstantin und ihrer zehnjährigen Enkelin Maria im Multiplex-Kino der Shopping Mall starb.

In der Region Kemerowo hatte bereits am Dienstag eine dreitägige Trauerzeit begonnen. Am selben Tag protestierten im Zentrum von Kemerowo hunderte Menschen gegen die Verletzung von Sicherheitsvorschriften, das Nichtfunktionieren der Alarmanlage und die ungenügende Zahl von Feuerwehrleuten. Zorn richtete sich auch gegen den Regionalgouverneur Aman Tulejew. Dieser verlor zwar selbst seine Nichte in dem Großfeuer, tauchte aber nicht am Ort der Katastrophe auf und vermied auch den Kontakt mit aufgebrachten Bürgern.

Die Demonstranten forderten den Rücktritt des Gouverneurs und den von Präsident Wladimir Putin. Der erst kürzlich wiedergewählte Staatschef hatte sich am Dienstag in Kemerowo eingefunden und das Unglück auf “kriminelle Nachlässigkeit und Schlamperei” zurückgeführt. Die offizielle Reaktion aus Moskau empfanden viele Menschen in Kemerowo jedoch als verspätet und ungenügend.