Russland ruft USA zu Strategiewechsel in Raumfahrt auf

Auch auf der ISS arbeitet man zusammen - © APA (ESA/NASA/THOMAS PESQUET)

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat ihren US-Partner Nasa zu einem Strategiewechsel aufgerufen. Mit dem Machtwechsel in Washington gebe es die Gelegenheit für ein Umdenken zu einem “rationaleren, pragmatischeren und effizienteren Konzept”, sagte Roskosmos-Chef Igor Komarow am Freitag in Moskau.