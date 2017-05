Russland nennt Gespräch Lawrows mit Trump “extrem positiv”

Das Treffen verlief offenbar konstruktiv - © APA (AFP)

Die russische Führung sieht nach dem ersten Treffen von Außenminister Sergej Lawrow mit US-Präsident Donald Trump Perspektiven für eine Verbesserung der Beziehungen. Das Gespräch am Mittwoch in Washington sei “extrem positiv” gewesen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau.