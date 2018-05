Russland meldet Ende der OPCW-Inspektion im syrischen Douma

Die Inspektoren der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben nach russischen Angaben ihre Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in der syrischen Stadt Douma beendet. Die Experten hätten ihre Arbeit vor Ort abgeschlossen, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Freitag den Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Aus diplomatischen Kreisen war zuvor verlautet, die Inspektoren seien am Donnerstagabend an den Hauptsitz der Organisation in den Niederlanden zurückgekehrt.