Russland lädt Trump zu Syrien-Gesprächen in Kasachstan ein

Russland hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu der für Montag geplanten Syrien-Friedenskonferenz eingeladen. Die Regierung in Moskau setze darauf, dass mit Trump eine bessere Zusammenarbeit in der Syrien-Frage möglich sei als mit dessen Vorgänger Barack Obama, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau.