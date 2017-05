Russland hofft auf Ergebnisse bei Trump-Putin-Treffen

Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist gespannt - © APA (AFP)

Russland hofft beim ersten Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump beim G-20-Gipfel in Hamburg auf konkrete Ergebnisse. “Dieses Treffen ist notwendig für uns und die Amerikaner, nicht um irgendeinen äußeren Effekt zu erzielen”, sagte Außenminister Sergej Lawrow dem russischen Sender Mir am Sonntag in Moskau.