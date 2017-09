Russland hat letzte Chemiewaffen vernichtet

Putin forderte die USA auf, ebenfalls ihre Chemiewaffen zu zerstören - © APA (AFP/Sputnik)

Russland hat am Mittwoch die letzten Reste seines einstigen Riesenarsenals an Chemiewaffen vernichtet. Dazu fand eine Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien an der Wolga statt.