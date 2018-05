Russland fordert Maßnahmen zur Wahrung des Atomabkommens

Russlands Außenminster Lawrow will am Atom-Deal festhalten

©APA (AFP)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Maßnahmen zur Wahrung des Atomabkommens mit dem Iran gefordert. "Es ist wichtig, dass alle Länder, die daran festhalten wollen, darüber Gespräche führen", sagte Lawrow bei einem Treffen mit Deutschlands Außenminister Heiko Maas am Donnerstag in Moskau. Russland halte ungeachtet des Ausstiegs der USA weiterhin an der Vereinbarung fest.

Auch mit Berlin wolle Moskau darüber in Kontakt bleiben. Russland und Deutschland zählen zu den sechs Staaten, die 2015 mit Teheran das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe ausgehandelt haben. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran vorgeworfen, weiterhin an Nuklearwaffen zu arbeiten, und kündigte seinen Ausstieg aus den Abkommen an.

Kritik am Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen kam am Donnerstag auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Europäer hätten sich gemeinsam mit anderen für eine Politik der Stabilität im Nahen und Mittleren Osten entschieden, sagte Macron bei der Verleihung des Karlspreises am Donnerstag in Aachen. Nun verabschiedeten sich Staaten aus den gemeinsamen Vereinbarungen.

Die EU dürfe diesem Weg einer “Politik des Schlechten und Schlimmeren” nicht folgen, sagte er, ohne die USA namentlich zu nennen. Es gelte vielmehr, für die eigenen Überzeugungen und die eigene Souveränität zu kämpfen. Die EU dürfe auch nicht akzeptieren, dass sich andere Mächte in die eigene Energiepolitik einmischten.