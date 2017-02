Russland fordert Beteiligung von Kurden an Syrien-Gesprächen

So sieht Waffenruhe in Syrien aus - © APA (AFP)

Vor den Syrien-Gesprächen in Genf hat der russische Außenminister Sergej Lawrow eine Beteiligung der Kurden an künftigen Verhandlungen verlangt. An der Suche nach einer Lösung des Konflikts müsste die gesamte syrische Opposition beteiligt werden, sagte er am Mittwoch in Moskau. “Ohne die Kurden geht das natürlich nicht.”