Russland erwartet keine schnelle Annäherung an USA

Trump fährt wohl einen anderen Russland-Kurs als Obama - © APA (AFP)

Russland geht nur von einer langsamen Annäherung an die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump aus. “Es ist klar, dass die Überwindung des Schadens, den Barack Obama in den russisch-amerikanischen Beziehungen angerichtet hat, Zeit und harte Arbeit braucht”, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau.