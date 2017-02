Russland dringt auf neue Syrien-Gespräche in Genf

De Mistura hatte die Gespräche zuletzt auf 20. Februar verschoben - © APA (AFP)

Im Syrien-Konflikt macht Russland Druck auf die Vereinten Nationen für baldige Friedensgespräche in Genf. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura “muss alles tun, um den Prozess zu starten”, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Freitag in Moskau. “Jetzt ist es sehr wichtig, nicht den Moment verstreichen zu lassen”, sagte sie der Agentur Interfax zufolge.