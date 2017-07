Russland blockierte UNO-Erklärung für Nordkorea-Sanktionen

Safronkow hatte bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats am Mittwoch argumentiert, es sei nicht bewiesen, dass Pjöngjang bei dem Test in der Nacht auf Dienstag eine Interkontinentalrakete eingesetzt habe. Die US-Delegation bei der UNO hatte zuvor einen Entwurf für eine Erklärung verbreitet. Darin wurde daran erinnert, dass der Sicherheitsrat bereits beschlossen hatte, bei weiteren nordkoreanischen Atomtests oder Raketentests weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Nach Angaben der USA und der UNO handelte es sich bei dem am Dienstag von Nordkorea abgefeuerten Raketentyp Hwasong-14 um eine Interkontinentalrakete.

“Jeder Versuch, eine militärische Lösung zu rechtfertigen, ist unannehmbar”, sagte Safronkow. Ein solches Vorgehen werde “unvorhersehbare Konsequenzen” für die Region haben. Auch seien Versuche, Nordkorea “wirtschaftlich zu erdrosseln, nicht hinnehmbar”, weil Nordkorea auf humanitäre Hilfe angewiesen sei.

Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hatte den Raketentest als “klare und scharfe militärische Eskalation” verurteilt. Sie drohte, die USA könnten in dieser Lage auch ihre “beträchtlichen militärischen Kräfte” einsetzen, würden aber lieber “nicht in diese Richtung gehen”.

(APA/ag.)