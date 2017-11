Russland blockiert Giftgasuntersuchungen in Syrien

Russland hat erneut eine Verlängerung der UNO-geführten Untersuchung zu Giftgasangriffen in Syrien verhindert. Im UNO-Sicherheitsrat legte Russland am Freitagabend sein Veto gegen einen entsprechenden Resolutionsentwurf aus Japan ein. Dieser sah eine Verlängerung der Untersuchung um 30 Tage vor.

JIM war vor zwei Jahren nach mutmaßlichen Chlorgasangriffen auf syrische Dörfer eingesetzt worden. An der Einsetzung war neben der UNO auch die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beteiligt. JIM kam bisher zu dem Ergebnis, dass die syrische Regierung 2014 und 2015 Angriffe mit Chlorgas gegen drei Dörfer verübte. Die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) setzte demnach 2015 Senfgas ein.

Russland hatte bereits am Donnerstag im Sicherheitsrat sein Veto gegen eine Verlängerung der UNO-geführten Untersuchung eingelegt. Damit wandte sich Moskau gegen einen Resolutionsentwurf der USA, der eine Verlängerung um ein Jahr vorsah. Ein von Russland eingebrachter alternativer Resolutionsentwurf, der sich für Veränderungen in der Arbeit von JIM aussprach, erhielt nur vier Stimmen.

Die syrische Regierung bestreitet jegliche Verwicklung in den Angriff auf Khan Sheikhoun und gibt an, sie verfüge seit einem Abkommen von 2013 über keine Chemiewaffen mehr. Moskau gibt an, das Giftgas in Khan Sheikhoun könne durch die Explosion einer Bombe bei einem Waffenlager der Jihadisten freigesetzt worden sein.