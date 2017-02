Russland bestreitet Einmischung in französischen Wahlkampf

Macron im russischen Visier? - © APA (AFP/Archiv)

Russland hat eine Einmischung per Staatsmedien und Cyber-Attacken in den französischen Präsidentschaftswahlkampf bestritten. Dies sei absurd, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. “Wir hatten und haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen – schon gar nicht in Wahlen.”