Russischer Serienmörder wegen 59 weiterer Morde vor Gericht

Ein zu lebenslanger Haft verurteilter russischer Serienkiller muss sich seit Mittwoch wegen dutzender weiterer Morde vor Gericht verantworten. Der Ex-Polizist Michail Popkow erschien in der sibirischen Stadt Irkutsk vor dem Richter, nachdem er 59 weitere Morde und einen Mordversuch zwischen 1992 und 2010 gestanden hatte. Damit könnte er insgesamt 80 Frauen getötet haben.

Der 53-Jährige war bereits 2015 wegen der Vergewaltigung und Ermordung von 22 Frauen verurteilt worden. Der Angeklagte, der bis 1998 Polizist war, hatte seine Opfer im sibirischen Angarsk nachts in seinen Dienstwagen gelockt, sie vergewaltigt und erstochen. Die Leichen wurden später im Wald, am Straßenrand und auf einem Friedhof gefunden. Zwei Frauen überlebten mit schweren Verletzungen.

Die Mordserie hatte Angarsk über Jahre hinweg in Atem gehalten. Die Ermittler hatten schon früh vermutet, dass ein Polizist hinter den Morden stecken könnte, weil er kaum Spuren hinterließ. Um den Täter zu finden, ordneten die Behörden einen Massengentest an. Überprüft wurden vor allem Besitzer von Autos, zu denen die Reifenspuren an den Tatorten passten.