Russischer Oppositioneller Nawalny schuldig gesprochen

In einem neu aufgerollten Prozess hat ein russisches Gericht den Oppositionellen Alexej Nawalny schuldig gesprochen. “Die Angeklagten haben Mittel der Firma Kirowles unterschlagen”, sagte Richter Alexej Wtjurin am Mittwoch in der Stadt Kirow der Agentur Tass zufolge. Das Strafmaß nannte er zunächst nicht. Es wird in Russland üblicherweise gegen Ende der Urteilsverkündung genannt.