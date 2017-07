Russischer Ex-Agent war bei Trump-Jr.-Treffen mit Anwältin

Weitere Details zu Treffen von Trump Jr. - © APA (Archiv/AFP/GETTY)

Das Treffen von Donald Trump Jr. mit einer russischen Anwältin gewinnt immer mehr an Brisanz. Der Sender NBC News berichtete am Freitag, an dem Gespräch des Präsidentensohnes im Juni 2016 habe auch ein russisch-amerikanischer Lobbyist teilgenommen, der früher als Offizier der sowjetischen Spionageabwehr gedient habe.