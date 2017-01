Russischer Bob-Olympiasieger wegen Dopings 4 Jahre gesperrt

Trunenkow (rechts) war Anschieber von Alexander Subkow - © APA

Der russische Bobverband hat einen Vierer-Olympiasieger von 2014, Dmitri Trunenkow, wegen eines Dopingvergehens im Vorjahr bis 2020 gesperrt. Die Sperre gelte rückwirkend vom 19. April 2016 an für vier Jahre, teilte die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) am Dienstag in Moskau mit.