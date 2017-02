Russischer Außenminister bestätigt Pläne für Syrien-Treffen

Lawrow kündigte ein neues Treffen in Astana an - © APA (AFP)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Pläne für ein neues Syrien-Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana am Mittwoch und Donnerstag (15./16. Februar) bestätigt. Die Runde sei in derselben Besetzung wie die ersten Verhandlungen in Astana Ende Jänner vorgesehen, sagte er der Agentur Interfax zufolge am Montag in Moskau.