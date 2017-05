Russische Marine feuert Marschflugkörper auf IS in Syrien ab

Als Demonstration militärischer Stärke hat die russische Marine Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staates (IS) in Syrien mit Marschflugkörpern beschossen. Die vier Geschoße wurden am Mittwoch von einer Fregatte und einem U-Boot im östlichen Mittelmeer abgefeuert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Der Angriff habe IS-Stellungen mit schweren Waffen und zahlreichen Kämpfern östlich der Oasenstadt Palmyra getroffen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Präsident Wladimir Putin über den erfolgreichen Einsatz informiert, meldeten russische Agenturen. Vor dem Angriff setzte das russische Militär die USA, die Türkei und Israel in Kenntnis. Russland kämpft im Syrien-Krieg aufseiten von Präsident Bashar al-Assad. Seit dem militärischen Eingreifen im Herbst 2015 hat die russische Armee auch Marschflugkörper aus dem Kaspischen Meer abgeschossen oder Langstreckenbomber eingesetzt. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken