Russische Marine beschoss Islamisten-Stellungen in Syrien

Die Geschosse wurden von einem U-Boot im Mittelmeer abgefeuert - © APA (AFP)

Die russische Marine hat erneut Islamisten-Stellungen in Syrien mit Marschflugkörpern angegriffen. Die Geschosse vom Typ Kalibr seien vom U-Boot “Weliki Nowgorod” im Mittelmeer abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. Getroffen wurden den Angaben nach Kämpfer, Kommandostellen und gepanzerte Fahrzeuge in der nordsyrischen Provinz Idlib.