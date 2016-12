Putin und Rouhani feiern Sieg über “Terroristen” in Aleppo

Putin sprach demnach von einem “großen Sieg im Kampf gegen den internationalen Terrorismus”. Moskau und Teheran sind Verbündete des syrischen Staatschefs Bashar al-Assad und bezeichnen alle Rebellen in Syrien als “Terroristen”. Die Kooperation zwischen Russland und dem Iran in Syrien werde fortgesetzt, sagte der russische Präsident.

Putin und Rouhani kündigten Friedensgespräche für Syrien an, die in Kasachstan stattfinden sollen. Einzelzeiten nannten sie nicht.

Die syrische Führung hatte am Donnerstag die vollständige Einnahme der umkämpften Stadt Aleppo im Norden des Landes verkündet. Die syrischen Truppen hatten mit russischer Unterstützung Mitte November eine Großoffensive auf die Millionenstadt gestartet. Sie eroberten rasch einen Stadtteil nach dem anderen von den Rebellen zurück. In einer groß angelegten Evakuierungsaktion verließen rund 35.000 Menschen den Osten der Stadt.

Am Samstag hat die russische Luftwaffe ihre Angriffe auf Rebellen in der syrischen Provinz Idlib verstärkt. Mindestens acht Angriffe wurden laut russischen Angaben auf Binisch, Sarakeb und Dschisr al Schakur geflogen, drei wichtige Städte der Provinz. Auch das ländliche Gebiet um Aleppo sei am Samstag beschossen worden, berichteten Rebellen und Bewohner. Die Region ist eine Hochburg vor allem radikal-islamischer Rebellengruppen und wird bereits seit Monaten von der russischen Luftwaffe bombardiert. Es wird erwartet, dass auch die nächste große Offensive der syrischen Armee Idlib gilt.

(APA/ag.)