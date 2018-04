Russische Diplomaten verließen die USA

Eine erste Gruppe der von den USA ausgewiesenen russischen Diplomaten ist am Sonntag nach Moskau zurückgekehrt. Die 46 Diplomaten und ihre Angehörigen landeten auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo, wie die russische Agentur Tass berichtete. Eine zweite Maschine mit Ausgewiesenen wird im Laufe des Tages erwartet.

Insgesamt sollen am Wochenende 171 Menschen – 60 Diplomaten und ihre Familien – die USA in zwei russischen Regierungsflugzeugen verlassen. Unterdessen fuhren vor dem US-Konsulat in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, die Umzugswagen vor. Die US-Flagge wurde abgenommen. Moskau hatte die Schließung angeordnet, nachdem Washington die Schließung des russischen Konsulats in Seattle verfügt hatte