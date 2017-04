Russische Behörden nahmen zwölf Terrorverdächtige fest

Russische Sicherheitskräfte haben in der Ostsee-Exklave Kaliningrad zwölf Verdächtige mit mutmaßlichen Verbindungen zu einer islamistischen Extremistengruppe festgenommen. Den Männern werde vorgeworfen, Kämpfer für Terrorgruppen in Syrien angeworben zu haben, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB in der Nacht auf Donnerstag mit.

Die Verdächtigen sollen der Gruppe "Islamischer Jihad – Jamaat Mujaheddin" angehören, die in Russland als Terrorgruppe verboten ist, wie die Agentur Interfax berichtete. Den Angaben zufolge kommen die Festgenommenen aus Zentralasien. Sie lebten im Zentrum von Kaliningrad und hätten sich als Bauarbeiter ausgegeben, hieß es weiter. Die russischen Behörden gehen davon aus, dass sich Tausende Bürger aus Russland und zentralasiatischen Ex-Sowjetrepubliken Terroristen in Syrien und im Irak angeschlossen haben. Sie warnen vor möglichen Anschlägen von Rückkehrern. Seit dem Anschlag auf die Metro in St. Petersburg mit 16 Toten ist die Aufmerksamkeit erhöht. Als mutmaßlicher Attentäter gilt ein Mann aus Zentralasien, der bei der Explosion getötet wurde. Erst am Mittwoch hatte der FSB mitgeteilt, zwei Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat auf der Pazifikinsel Sachalin im Fernen Osten Russlands festgenommen zu haben. (APA/dpa)