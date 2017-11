Russische App zeigt Frauen ungeschminkt

In Zeiten von aufgehübschten Fotos in sozialen Netzwerken haben russische Entwickler kuriose App entwickelt: Sie schminkt Frauen auf Bildern ab.

In sozialen Medien will man sich selbst möglichst vorteilhaft präsentieren. Besonders Frauen greifen daher oft zum Make-Up-Pinsel und wenden zahlreiche Filter auf ihren Bildern an.