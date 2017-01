Russe Ustjugow baute Vorsprung bei Tour de Ski aus

Bester ÖSV-Läufer im Val Müstair war Bernhard Tritscher mit fast einer Minute Rückstand auf Rang 39. Der Salzburger und auch Dominik Baldauf versuchten es im Gegensatz zu den Stars erfolglos mit Skating-Skiern. In der kräfteraubenden Doppelstockschub-Technik verloren sie auf der kupierten Strecke nach forschem Beginn aber bald den Anschluss. Im Gesamtklassement rutschte Tritscher vom 20. auf den 28. Platz zurück.

Ustjugow führt nach seinem ersten Weltcuperfolg in der klassischen Technik vor dem Skiathlon in Oberstdorf am Dienstag 18,9 Sekunden vor Sundby. Dritter ist der Kanadier Alex Harvey (+59,6 Sek.).

