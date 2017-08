Russe Schubenkow holte unter neutraler Flagge Hürden-Silber

Der "neutrale" Silberne rechts im Bild hinter dem Sieger - © APA (AFP)

Am Montagabend hat es bei den 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London die erste Medaille für einen unter neutraler Flagge antretenden Athleten gegeben. 110-m-Hürden-Titelverteidiger Sergej Schubenkow aus Russland erkämpfte sich in 13,14 Sekunden hinter dem jamaikanischen Rio-Olympiasieger Omar McLeod (13,04) die Silbermedaille, Bronze ging an den Ungarn Balazs Baji (13,28).