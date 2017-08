Geiselnahme bei Rundfunkgebäude in Holland beendet

Polizeieinsatz vor dem Rundfunkgebäude - © APA (AFP)

Die niederländische Polizei hat am Donnerstag die Geiselnahme in einem Sendegebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) beendet. Ein Einsatzkommando habe den Täter in dem Haus in Hilversum bei Amsterdam festgenommen, teilte die Polizei mit. Die vom Täter mit einem Messer bedrohte Rundfunkmitarbeiterin sei unverletzt, werde aber vorsichtshalber medizinisch betreut.