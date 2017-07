“Runder Tisch” im ORF: Ende der Legislaturperiode: Auf in den Wahlkampf

In seiner letzten Sitzung vor Tagungsende beschließt der Nationalrat am 13. Juli die vorzeitige Beendigung der Gesetzgebungsperiode. Damit ist auch offiziell der Weg frei für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Statt einer Sommerpause beginnt für die Klubchefs der Parlamentsparteien der Wahlkampf.

Der “Runde Tisch” blickt auf die strategische Ausgangslage der einzelnen Parteien und versucht aufzuzeigen, mit welchen “Wahlzuckerln” die Abgeordneten in den Plenumstagen im September wohl konfrontiert werden. Darüber diskutierten am Donnerstag Abend in ORF 2 bei Patricia Pawlicki am “Runden Tisch”: Andreas Schieder Klubobmann SPÖ

August Wöginger stv. Klubobmann ÖVP

Heinz-Christian Strache Klubobmann FPÖ

Albert Steinhauser Klubobmann Die Grünen

Gerald Loacker stv. Klubobmann NEOS

