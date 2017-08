Rund hundert Feuerwehreinsätze in Kärnten

Gewitter zog über Kärnten hinweg - © APA (dpa/Symbolbild)

Eine Unwetterfront hat Mittwochabend für rund 100 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Es gab Überflutungen, Bäume stürzten um, Bäche traten über die Ufer und am Ossiacher See musste ein Surfer, den das Gewitter überrascht hatte, von der Wasserrettung geborgen werden, sagte Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale zur APA. Der Villacher Kirchtag wurde für eine Stunde unterbrochen.