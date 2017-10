Rund 600.000 Rohingya aus Myanmar geflohen

Allein seit Sonntag seien bis zu 15.000 Menschen eingetroffen, sagte ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Ende vergangener Woche wurde die Zahl auf gut 530.000 Flüchtlinge geschätzt. Zusätzlich lebten bereits mehr als 300.000 Rohingya in Bangladesch in Flüchtlingslagern. Sie waren bereits früher vor Gewalt in ihrer Heimat geflohen.

Viele der Neuankömmlinge hätten berichtet, dass sie trotz Gewalt und Bedrohung zunächst in ihren Dörfern bleiben wollten, sagte der Sprecher. Sie seien aber geflohen, als ihre Dörfer in Brand gesteckt wurden.

Mindestens 288 Rohingya-Dörfer wurden nach Angaben von Menschenrechtlern niedergebrannt. Satellitenbilder zeigten zehntausende zerstörte Häuser, die vorwiegend von Angehörigen der muslimischen Minderheit bewohnt gewesen seien, teilte die Organisation Human Rights Watch (HRW) in New York am Dienstag mit. In einigen Orten sei zu sehen, dass direkt neben zerstörten Rohingya-Siedlungen Dörfer der überwiegend buddhistischen Rakhine-Volksgruppe intakt geblieben seien.

“Das Burmanische Militär hat Hunderte Rohingya-Dörfer zerstört sowie getötet, vergewaltigt und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, was die Rohingya dazu gezwungen hat, um ihr Leben zu fliehen”, sagte der stellvertretende Asien-Direktor von HRW, Phil Robertson. Die Menschenrechtler werfen dem ehemaligen Burma eine “ethnische Säuberung”, also eine systematische Vertreibung der staatenlosen Minderheit, vor. Die Angaben lassen sich wegen des fehlenden Zugangs zur betroffenen Region bisher nicht unabhängig überprüfen.

Myanmars Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bestreitet, dass die Rohingya vertrieben werden. Das überwiegend buddhistische Land verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft, obwohl viele Rohingya seit Generation dort leben. Die neue Gewaltwelle begann Ende August nach Überfällen auf Sicherheitskräfte durch militante Rohingya.

(APA/dpa)