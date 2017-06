Rund 550 Militärfahrzeuge für US-Großübung fahren durch Österreich

Großübung "Saber Guardian 17" (SG17) in Ungarn, Rumänien und Bulgarien. - © AFP

Im Zuge der von der USA geleiteten internationalen Militär-Großübung “Saber Guardian 17” werden in den kommenden Wochen zahlreiche amerikanische und britische Truppen Österreich durchqueren. Die Einheiten werden von Deutschland aus in das Einsatzgebiet in Ungarn, Rumänien und Bulgarien verlegt, gab das Bundesheer am Donnerstag bekannt.