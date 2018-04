Rund 3.000 Besucher bei „Guitars in Bars“

Hohenems. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr durften sich der „Live! Förderverein für Livemusikkultur“ als Veranstalter und die Stadt Hohenems als Unterstützer auch heuer über einen extrem guten Zuspruch beim Event „Guitars in Bars“ freuen.

Rund 3.000 Besucher waren bei traumhaftem Wetter von Lokal zu Lokal in der Hohenemser Innenstadt unterwegs – und die Veranstalter kündigen für denselben Zeitraum nach Ostern im kommenden Jahr das nächste „Guitars in Bars“-Ereignis an. „Wer den Verein kennenlernen möchte, , kann dies beim nächsten Vereinsabend am Donnerstag, den 26. April, im Café-Hotel Schatz gerne unverbindlich tun“, so Obmann Johannes Neumayer. Der kündigt als nächstes eine Straßenmusikreihe im Sommer, die Weiterführung der „Live Inspiration!“-Konzertreihe, die immer live auf vol.at übertragen wird., sowie den dritten Musikerflohmarkt im kommenden Herbst an. Darüber hinaus betreut der „Live! Förderverein für Livemusikkultur“ den ersten „stillen Proberaum“ in Hohenems, in dem bereits drei Bands über Kopfhörer miteinander proben. Hier wären sogar noch ein bis zwei freie Plätze zu vergeben.