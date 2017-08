Rund 18.000 Rohingya nach Bangladesch geflüchtet

Muslimische Minderheit der Rohingya flüchtet vor Gewaltausbrüchen - © APA (AFP)

Im Zuge der neuen Gewaltwelle in Myanmar sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) vom Mittwoch in der vergangenen Woche rund 18.000 Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflüchtet.