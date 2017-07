Linkin Park Sänger Chester Bennington starb vor wenigen Tagen. - © APA

Nach dem Tod des Linkin Park-Sängers Chester Bennington gibt es einen Ansturm auf die Musik der US-Rockband. In einer Zwischenauswertung schafften es 11 Alben und 20 Singles in die Top 100 der deutschen Charts, wie GfK Entertainment am Montag mitteilte.