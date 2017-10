Rumänin Halep löst Muguruza als Nummer 1 der Welt ab

Simona Halep erste Rumänin an der Spitze - © APA (AFP)

Simona Halep wird am Montag als erste Rumänin die Führung in der 1975 eingeführten Tennis-Weltrangliste der Damen übernehmen. Die 26-Jährige besiegte am Samstag im Halbfinale des Millionen-Turniers in Peking die Lettin Jelena Ostapenko mit 6:2,6:4 und löst die Spanierin Garbine Muguruza nach einem Monat an der Spitze ab.