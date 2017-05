Rumänin Halep gewann WTA-Premier-Turnier in Madrid

Die als Nummer drei gesetzte Rumänin Simona Halep hat am Samstag das WTA-Premier-Turnier in Madrid gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich in einem spannenden Endspiel des Millionen-Sand-Events gegen die auf Position 14 eingestufte Französin Kristina Mladenovic mit 7:5,6:7(5),6:2 durch. Für die Tennis-Weltranglistenachte war es der 15. Turniersieg, der erste in der laufenden Saison.

Die 23-jährige Mladenovic muss weiter auf ihren zweiten Karriere-Triumph nach jenem dieses Jahr in St. Petersburg warten. Das Duell war zugleich das Vorspiel für das Herren-Halbfinale von ÖTV-Star Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas aus Uruguay. (APA)