Rumäniens Teamchef Daum rastet bei Pressekonferenz aus

Rumäniens Fußballverband will in Kürze über die Zukunft von Nationaltrainer Christoph Daum entscheiden. Verbandschef Razvan Burleanu schließt eine vorzeitige Entlassung des Deutschen nicht aus, wie rumänische Medien? am Mittwoch berichteten.