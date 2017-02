Rumäniens Sozialdemokraten sehen keinen Grund für Rücktritt

“Die Regierung hat keinen Grund zurückzutreten, sie ist legitim gewählt worden”, sagte Dragnea Journalisten nach einem Treffen von PSD-Vertretern in Bukarest. Der Politiker strebt auch weiter das Amt des Ministerpräsidenten an, wie er deutlich machte. Der vorbestrafte 54-Jährige, der als Schlüsselfigur der politischen Krise in Rumänien gilt, will sich vor Gericht als unbescholten erklären lassen. Dazu legte er wegen eines angeblichen Formfehlers Widerspruch gegen das Urteil des Obersten Gerichts vom Mai 2016 ein. Vorbestraften wird in Rumänien der Zugang zu Regierungsämtern verboten.

Er habe die schriftliche Urteilsbegründung immer noch nicht bekommen, obwohl das Gericht dazu binnen 30 Tagen nach der Urteilsverkündung verpflichtet gewesen sei, monierte Dragnea. Damit existiere dieses Urteil auch nicht. Dragnea war wegen Wahlmanipulationen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen das Gesetz, das Vorbestraften den Zugang zu Regierungsämtern verbietet, hatte bereits der PSD-freundliche Ombudsmann Victor Ciorbea eine Verfassungsklage eingereicht. Dragnea hatte im November 2016 in einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk die Sorgen um Korruption in Rumänien als “bullshit” bezeichnet.

Massen von Rumänen protestieren seit Tagen gegen die Regierung. Sie werfen ihr vor, den Kampf gegen Korruption zu bremsen. Der Eilerlass sah vor, dass Amtsmissbrauch nur noch dann bestraft werden kann, wenn der Schaden bei mindestens 200.000 Lei (knapp 44.000 Euro) liegt. Dragnea steht wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht.

Justizminister Florin Iordache kündigte noch für Montag die Veröffentlichung von Details eines neuen Gesetzesentwurfes zur Reform des Strafrechts an. Diese soll anstelle des Eilerlasses kommen. Statt des Eilerlasses soll nun das Parlament “nach öffentlicher Konsultation” ein reguläres Gesetz verabschieden, sagte Iordache. Dort haben die Sozialdemokraten und die mitregierende kleine liberale Partei ALDE mit Unterstützung der Ungarn-Partei UDMR eine klare Mehrheit. Iordache argumentierte, es gebe ohne Maßnahmen der Regierung in Sachen Anti-Korruptions-Gesetze “viele verfassungswidrige Paragrafen”. Die Massenproteste gegen die Regierung waren am Sonntag auch nach Rücknahme des Eildekretes weitergegangen.

Sergiu Miscoiu, Politik-Professor an der Babes-Bolyai University, mutmaßt, dass die Regierung versuchen wird, umstrittene Regelungen aus dem Dekret nun per Gesetzesreform des Strafrechts durch das Parlament durchzusetzen. “Der Glaubwürdigkeitsverlust der Regierung ist ernst. Jede Maßnahme, die sie ergreifen wird – nicht nur im Justizbereich, egal, was es ist -, wird mit Misstrauen betrachtet werden und könnte Straßenproteste nach sich ziehen”, sagte Miscoiu.

(APA/dpa/ag.)