Rumäniens Regierung nahm Korruptionsdekret zurück

Ministerpräsident Grindeanu kündigte die Rücknahme am Samstag an - © APA (AFP)

Die rumänische Regierung hat wie angekündigt das umstrittene Korruptionsdekret zurückgenommen. Dies teilte Gesundheitsminister Florian Bodog am Sonntag nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Aus dem Umfeld von Ministerpräsident Sorin Grindeanu, der die Rücknahme am Samstag nach Massenprotesten angekündigt hatte, wurde das bestätigt.