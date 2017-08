Rumänien und Bulgarien haben die meisten Teenager-Mütter in EU

Im europäischen Durchschnitt sind Frauen beim ersten Kind 29 Jahre alt. - © dpa / Symbolbild

Die meisten Mütter im Teenager-Alter verzeichnen in der EU Rumänien und Bulgarien. Wie aus Daten von Eurostat vom Dienstag weiter hervorgeht, liegt der Anteil der unter 20-jährigen Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes in beiden Ländern bei rund zwölf Prozent. In Österreich liegt der Anteil von Teenager-Müttern mit 2,8 Prozent unter dem EU-Durchschnitt von vier Prozent.