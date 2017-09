Rumänien rettete 160 Bootsflüchtlinge aus dem Schwarzen Meer

Küstenwache schleptte den Fischkutter ab - © APA (AFP)

Die rumänische Küstenwache hat in der Nacht auf Mittwoch knapp 160 Flüchtlinge gerettet, die im Schwarzen Meer an Bord eines Fischerbootes in Seenot geraten waren. Der Kutter war in internationalen Gewässern etwa 30 Seemeilen östlich des Schwarzmeerhafens Midia unterwegs gewesen und hatte offenbar die rumänische Küste ansteuern wollen, als er bei stürmischer See zu kentern drohte.