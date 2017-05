Ruhm und Schmerz: Die Tour de France aus Sicht der Künstler

Faszinierende Impressionen der "Tour der Leiden" - © APA (dpa)

Wettergegerbte Gesichter, vernarbte Beine, Drängelei im Hauptfeld, endlose Serpentinen, 3.500 Kilometer in drei Wochen. Das ist die Tour de France. Das berühmteste Radrennen der Welt ist – trotz aller Doping-Skandale – Mythos, auch für Künstler. Passend zum Tourstart in Düsseldorf am 1. Juli ist von Freitag an bis zum 30. Juli im NRW-Forum die Ausstellung “Mythos Tour de France” zu sehen.