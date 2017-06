Ruhiges Vollmondschwimmen in der Felse

Dreimal in der aktuellen Badesaison wird das bis über die Landesgrenzen hinaus äußerst beliebte Vollmondschwimmen angeboten. Da sich der Wettergott kurz vor Beginn des Events mit einem kurzen Regenschauer nicht gerade gütig zeigte, blieb auch der sonst große Besucherandrang aus, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tat: Bei Live-Musik, frisch Grilliertem und angenehmen Wassertemperaturen genossen all jene, die dabei waren, einen stimmigen Abend.

Das nächste Vollmondschwimmen findet am Sonntag, 9. Juli 2017 statt.