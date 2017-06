Ruhiger zweiter Tag bei “Rock in Vienna”

Caleb Followill und seine "Kings of Leon" heizten dem Publikum ein - © APA

Nach rund 13.000 Besuchern, die am Freitag zum Rock in Vienna geströmt sind, waren es gestern, Samstag, bereits 15.000, die den beiden Hauptacts Silbermond und Kings of Leon lauschten. Zur Mischung aus radiotauglichen Deutsch-Pop und US-Indierock blieb man auch fast gänzlich vom Regen verschont.