Rüstungen, Gaukler, Hexen in Hard

Dass Sturmtief Sebastian am Donnerstag etliche der Zelte des mittelalterlichen Lagers umgeblasen hat, ist inzwischen nicht mehr zu sehen. Denn es sorgen Gaukler für Staunen und Gelächter, es tanzen verführerische Hexen und Schwertkämpfer fechten heftige Sträuße aus. Natürlich gibt es auch mittelalterliche Klänge und Met oder Bier kann auch aus Hörnern genossen werden. Hungrig muss niemand heimgehen und an Schmuck oder Andenken, Bekleidung (etwa aus Eisen) und Degen (für die Kinder natürlich aus Holz) herrscht kein Mangel.

Zudem sind auch etliche der Besucherinnen und Besucher passend zum Thema gewandet, das „finstere Mittelalter“ ist offenbar in. Das freut den Egon Rusch als Organisator von den „Mittelalter Freizeit Freunden“ MFF.

Am Samstag, 16. September, dauert das Fest im Stedepark am See von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag, 17. September, dann von 11 bis 17 Uhr.